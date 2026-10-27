Россиянам объяснили, как сохранить имущество при разводе

Банковские выписки помогут подтвердить личный характер имущества при разводе. По общему правилу супруги не делят при разводе имущество, приобретенное до брака, полученное в дар, по наследству или по другой безвозмездной сделке, рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев в беседе с NEWS.ru .

Личной собственностью могут признать и объект, купленный в браке на добрачные или унаследованные деньги. Владелец должен подтвердить происхождение средств и их использование для конкретной покупки. Для этого подойдут договоры, банковские выписки, платежные поручения и сведения о регистрации права.

«Регистрация квартиры или автомобиля на имя одного супруга сама по себе вопрос собственности не решает. Значение имеют основание приобретения и источник оплаты. Дополнительный риск возникает, когда стоимость личного имущества существенно выросла за счет общих средств или труда второго супруга. Статья 37 Семейного кодекса РФ допускает признание такой собственности совместной», — заключил Хрулев.

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