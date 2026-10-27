Фото - © Telegram/ ДТП и ЧП МОСКВА и МО

сегодня в 14:08

Одно авто вспыхнуло, есть пострадавший: массовое ДТП с такси в Москве

Массовая авария с участием 5 автомобилей случилась во вторник днем на Осташковской улице на северо-востоке Москвы, сообщает MSK1.RU .

Одним из участников ДТП стала машина такси. Ее водитель получил перелом челюсти и травму головы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что транспортное средство буквально разметало по проезжей части, затем оно вспыхнуло. Возгорание оперативно ликвидировали.

Другие авто, участвовавшие в столкновении, пострадали меньше. Например, у BMW повреждены только передняя фара и бампер.

В результате дорожного происшествия оказались перекрыты две полосы движения. Из-за случившегося образовалась пробка длиной 5 км, следует из данных онлайн-карт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.