СМИ: загадочно пропавшая после тренировки москвичка найдена мертвой

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Тело девушки достали из реки на северо-западе Москвы. Предположительно, труп принадлежит москвичке, которая неделю назад бесследно исчезла по пути с тренировки, сообщает SHOT .

30-летняя москвичка пропала 21 октября. Ее поиски длились неделю. С 25 октября к ним присоединились водолазы.

Во вторник они обнаружили тело девушки в районе Живописного моста в Москве-реке. Предварительно, это именно пропавшая после тренировки москвичка.

Известно, что перед исчезновением девушка поссорилась со своим возлюбленным. Она отправилась на тренировку, а поздно вечером возвращалась домой через парк, после чего и пропала.

Родные девушки на данный момент не прокомментировали новости об обнаружении тела. Ранее они писали, что поиски еще продолжаются.

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