Эмпаты, пристегнитесь: почему весь мир наблюдает за обезьянкой Панчем из японского зоопарка

Уже целый месяц внимание интернет-пользователей приковано к истории одной маленькой макаки, ставшей символом надежды и силы духа. Детеныш японского макака по прозвищу Панч покорил сердца миллионов людей тем, как он пытается интегрироваться в стаю сородичей. В материале РИАМО — о том, почему весь интернет плачет, когда видит видео с Панчем.

Отвергла мать: с чего началась душераздирающая история малыша Панча

Фото - © соцсети

Детеныш макаки Панч родился в июле 2025 года в городском зоопарке Итикава, рядом с Токио. Малыш сразу же оказался совершенно беспомощным перед лицом суровых реалий — родная мать его отвергла. Предполагается, что так случилось, скорее всего, из-за ее первого опыта материнства или стресса, вызванного слишком жаркой погодой. Персонал зоопарка, впрочем, быстро вмешался в ситуацию, начав ручное вскармливание и заботливый уход за малышом.

Панч и игрушка орангутанга, разбивающая сердца

Для маленьких макак крайне важно постоянное физическое взаимодействие с родителями. Они инстинктивно держатся за свою мать, чувствуя таким образом безопасность и развиваясь физически. Перед сотрудниками зоопарка возникла проблема: Панчу надо было как-то восполнить дефицит материнской заботы, Так у Панча появилась мягкая игрушка в виде орангутанга, которую малыш принял за свою собственную мамочку. Практически на всех видео, которые есть в интернете, Панч бегает с этой игрушкой, прижимает ее к себе, а также использует в качестве защитного щита, когда к нему подходят другие макаки.

Отношения Панча со стаей обезьян

В январе 2026 года Панч был помещен в общий вольер, где столкнулся с серьезными трудностями: стая его мало того что не приняла, так еще и жестоко отталкивала от себя и проявляла агрессию. Молодые макаки часто демонстрируют враждебность к чужакам, и Панч не избежал подобного испытания. В итоге все общение, которое было у Панча, сосредотачивалось на том самом плюшевом орангутанге и на сотрудниках зоопарка, которые заходили чистить вольер или кормить животных. Есть видео, где Панч, увидев человека, тут же побежал к нему, забрался на руки и не хотел слезать. Надо ли говорить, что в комментариях под видео люди делились тем, что у них разбивается сердце при виде подобного.

Как интернет-пользователи сделали Панча своим героем

Фото - © X / 市川市動植物園（公式）

Руководство японского зоопарка в какой-то момент решило, что о Панче должны знать люди. Так 5 февраля в соцсети Х* (*заблокирована на территории РФ) появился пост, где описана история малыша макаки. Он набрал более четырех миллионов просмотров, сотни тысяч комментариев. В поддержку Панча интернет-пользователи даже придумали хэштег #HangInTherePunch, который переводится как «Держись, Панч». Обеспокоенные читатели активно выражали свое сочувствие и желание поддержать храброго кроху, предлагая идеи помощи и моральную поддержку.

Через несколько дней японский зоопарк сообщил хорошие новости: Панч начал осваиваться в группе, научился устанавливать доверительные контакты с некоторыми представителями коллектива. Появилось видео, где одна из взрослых особей ухаживает за Панчем и обнимает его. Спустя еще несколько дней зоопарк отметил, что у Панча появляется все больше друзей.

Социализация Панча в стае

Несмотря на казалось бы принятие в стае, периодически Панч продолжает сталкиваться с негативными реакциями от некоторых членов группы, особенно молодых. Например, недавно в интернете появился видеоролик, который в прямом смысле разбивает сердце. Панч подошел к другому детенышу, чтобы поиграть. Это увидела предположительно его мать и тут же напала на Панча. Она схватила его за голову и стала с агрессией таскать по вольеру кругами. Панч, еле вырвавшись, сразу же бросился к своей плюшевой маме — игрушке орангутанга.

Сотрудники зоопарка после этой ситуации тут же поспешили успокоить публику: да, взрослая макака проявила враждебность по отношению к Панчу, но это естественный процесс социализации. Кроме того, в зоопарке отметили, что Панч стойко переносит все нападки со стороны стаи. Он быстро приходит в себя и продолжает попытки интеграции.

Совсем пользователи успокоились, когда японский зоопарк выложил новое видео — на нем Панч окружен заботой со стороны взрослой особи: она его вычесывает и прижимает к себе.

У Панча появился брат

Фото - © соцсети

Сотрудники зоопарка в соцсети Х поделились новостью: мама Панча родила ему братика, которого назвали Чими. Причем его она не отвергла, а приняла. Есть надежда, что это событие положительно скажется на Панче: принятие в стае у макак зависит в том числе от семейных уз. И если Панч будет дружить с Чими, то и мать его со временем тоже примет.

Как макаку Панча поддерживают бренды

Фото - © соцсети

Широкая поддержка общественности продолжает вдохновлять и поощрять усилия персонала зоопарка. На помощь пришла, например, IKEA: плюшевый орангутанг именно этого бренда стал мамочкой для Панча. Теперь же IKEA запускает совместные с зоопарком акции, направленные на популяризацию образа Панча и привлечение внимания к проблемам сохранения видов.

К слову, продажи орангутанга сильно выросли на фоне душераздирающей истории. В США, Южной Корее и Японии игрушку раскупили полностью, представителям бренда даже пришлось успокаивать покупателей и просить запастись терпением, обезьянка скоро снова появится на полках магазина: «Игрушка давно входит в число самых востребованных на разных рынках, а история из Японии теперь дарит ей еще немного дополнительной любви».