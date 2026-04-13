Чудеса российской медицины: якут «ожил» после пяти часов клинической смерти

Доктора спасли якута после пяти часов клинической смерти в Мирном

В Мирном Республики Саха (Якутии) докторам удалось спасти жизнь пациента после пяти с половиной часов клинической смерти. Он уснул на лавке при -20 градусах в конце марта, сообщил глава Мирнинского района Александр Басыров.

Пешеходы позвонили в скорую помощь. Доктора поставили диагноз — клиническая смерть. У мужчины было переохлаждение.

Пострадавшего медленно отогревали. На протяжении нескольких часов температуру тела постепенно увеличивали с 24 до 34 градусов. Потом организовали сердечно-легочную реанимацию. Через 25 минут сердце начало проявлять активность.

Жизнь якута удалось вернуть спустя 5 часов 34 минуты после клинической смерти. Пострадавшего ввели в искусственную кому. Через сутки он очнулся. Через пять дней был выписан из больницы.

«История пациента — это настоящее чудо, сотворенное руками наших врачей», — добавил Басыров в VK.

