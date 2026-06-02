Иран пригрозил США приостановкой переговоров

Иран может приостановить переговорный процесс с США, а также выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия против Ливана. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает РИА Новости .

В беседе со спикером парламента Ливана Набихом Берри он подчеркнул решительный настрой Ирана на установление прекращения огня на всей территории Ливана и отметил, что в последние два дня Иран серьезно занимался вопросом остановки израильских атак.

Если же преступления продолжатся, процесс переговоров будет приостановлен.

Ранее глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран не намерен делать Ормузский пролив предметом переговоров или торга.

