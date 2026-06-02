Свыше 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона в России

С начала эпидемического сезона в медицинские организации России с жалобами на укусы клещей обратились более 176 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Больше всего обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

При этом более 2,7 миллиона человек в 2026 году привились от клещевого вирусного энцефалита. Прививаться в первую очередь рекомендуется жителям эндемичных территорий и тем, кто планирует поездки в такие регионы.

