Захватывающие кадры: видео спасения женщины и ребенка из-под завалов в Дагестане
Опубликовано видео спасения женщины и ребенка из-под лавины в Дагестане
Фото - © РЕН ТВ
РЕН ТВ опубликовало видео спасения женщины и ребенка из-под завалов после сошедшей в Республике Дагестан лавины. Сотрудникам МЧС пришлось бензопилой вырезать проход.
Через него доставали женщину с ребенком. Без прорезания прохода выйти бы не получилось.
Сначала из-под завалов достали ребенка. Потом сотрудники МЧС спасли мать. Серьезных травм и повреждений они не получили.
На опубликованной записи сотрудники МЧС прорезали проход бензопилой. Затем они достали мальчика.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.