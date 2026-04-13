Захватывающие кадры: видео спасения женщины и ребенка из-под завалов в Дагестане

Опубликовано видео спасения женщины и ребенка из-под лавины в Дагестане

РЕН ТВ опубликовало видео спасения женщины и ребенка из-под завалов после сошедшей в Республике Дагестан лавины. Сотрудникам МЧС пришлось бензопилой вырезать проход.

Через него доставали женщину с ребенком. Без прорезания прохода выйти бы не получилось.

Сначала из-под завалов достали ребенка. Потом сотрудники МЧС спасли мать. Серьезных травм и повреждений они не получили.

На опубликованной записи сотрудники МЧС прорезали проход бензопилой. Затем они достали мальчика.

