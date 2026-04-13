Мужчина предложил пассажирке метро Москвы заняться сексом, а потом плюнул в лицо

В столице задержали мужчину, который предложил пассажирке метро заняться сексом, а после отказа плюнул ей в лицо, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в вагоне поезда столичной подземки на станции «Домодедовская» поздно вечером в конце марта. К одной из пассажирок подошел мужчина с другом. Он предложил ей познакомиться и заняться интимом, но пассажирка отказалась. После этого мужчина начал угрожать ей и ее маме.

Девушка попыталась отсесть подальше, но извращенец догнал ее и плюнул в лицо. Она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Ранее он уже привлекал внимание полиции. Мужчина неоднократно нарушал закон: ездил с закрытым автомобильным номером, отказался от медосвидетельствования, а один раз попытался украсть из магазина сумку, энергетик, шампунь и бальзам-ополаскиватель. Он получил штраф в размере 9 тысяч рублей.

Мужчина неоднократно брал микрозаймы и не отдавал их. В 2020 году он был должником крупного банка.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и, учитывая предыдущие деяния, назначил ему 13 суток административного ареста.

