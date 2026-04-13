Извращенец снимал на видео девушку в туалете Rostics на юго-востоке Москвы
Фото - © Zakharova Natasha / Фотобанк Лори
Москвичка обратилась в полицию из-за извращенца, который подкараулил ее в туалете в заведении сети Rostics на Рязанском проспекте и снял на видео, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел 3 апреля. Когда девушка зашла в уборную, то увидела мобильный телефон. Его протянул мужчина из соседней кабинки. Москвичка тут же потребовала его выйти, чтобы разобраться с произошедшим.
Мужчина не выполнил ее требование, тогда девушка обратилась за помощью к компании молодых людей, которые стояли на лестнице, и попросила вызвать охрану. По словам девушки, мужчина выбежал из кабинки в этот момент.
«Я пытаюсь остановить, удерживая за плечи, за кофту, затем толкает меня. Никто не помог мне его остановить», — сказала потерпевшая.
Она попыталась его догнать, но не вышло. Москвичка обратилась в полицию. Руководство заведения сообщило девушке, что есть записи с лицом мужчины, но ей они переданы быть не могут. Пострадавшая утверждает, что полиция их не запросила. Она боится, что извращенца так и не найдут.
Ранее жительница Челябинска заявила, что на ее дочь напал незнакомец. Мужчина зашел в лифт и начал домогаться девочки.
