Зашел в лифт и начал лапать: извращенец в Челябинске домогался девочки

Жительница Челябинска заявила, что на ее дочь напал незнакомец. Мужчина зашел в лифт и начал домогаться девочки, сообщает 74.ru .

В качестве доказательства челябинка показала кадры с домофона. На них видно, как девочка идет по улице, а позади нее шагает мужчина. Когда школьница заходит в подъезд, незнакомец вбегает за ней.

Дальше, как рассказала мать пострадавшей, девочка зашла в лифт, но незнакомец не отстал. Он вбежал за ней и начал домогаться девочки. В этот момент ей позвонила мать, школьница тут же рассказала, что ее «лапает» какой-то мужчина.

После этого злоумышленник испугался и вышел из лифта на третьем этаже, а затем убежал. Мать девочки обратилась в полицию.

Правоохранители установили личность мужчины. Решается вопрос о квалификации совершенного им деяния.

