Московский слесарь в течение семи лет насиловал школьницу и издевался над ней

В Москве местный житель в течение семи лет насиловал и издевался над школьницей. Садист начал издеваться над школьницей в 2009 году, когда пострадавшей было всего 9 лет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мужчине было 62 года, он работал на заводе: сначала слесарем, а затем инженером. Его дочь была крестной матерью девочки, поэтому она часто оставалась с мужчиной наедине. Фактически он выполнял роль дедушки. На даче в одном из садоводческих товариществ Тульской области растлитель начал постепенно развращать девочку, принуждая ее к действиям сексуального характера.

Впоследствии встречи продолжились в московской квартире в районе Орехово-Борисово. Мужчина неоднократно домогался девочки, ощупывая ее интимные части тела и требуя выполнения различных прихотей. Он утверждал, что взрослые люди часто занимаются такими вещами, и поскольку девочке уже исполнилось 12 лет, она тоже может считать себя взрослой.

Действительно повзрослев, пострадавшая обратилась к психологу, после чего написала заявление в правоохранительные органы. Извращенец будет привлечен к уголовной ответственности, несмотря на пожилой возраст.

Кроме того, не исключено, что крестная его дочери была не единственной жертвой. Пенсионер отказывается давать показания, а вину категорически отрицает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.