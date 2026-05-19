Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Якутии выросло до 3

По последним данным, при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии травмы получили три человека. Это члены экипажа, сообщает «112» .

Капитан воздушного судна Георгий Муратов получил термический ожог обеих рук. Он доставлен в больницу.

У летчика-наблюдателя Иннокентия Дордина также диагностирован термический ожог нижних конечностей. Парашютист Станислав Матвеев получил ушиб сустава, медики осмотрели его на месте.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После взлета у Ан-2 отказал двигатель. Борт вынужден был совершить жесткую аварийную посадку в лесу в 5 км от поселка Теплый Ключ.

Ранее сообщалось, что всего на борту находились восемь человек. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

