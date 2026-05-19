Жители Подмосковья подали 2,6 тыс заявлений на обслуживание счетчиков

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 2,6 тыс. онлайн-заявлений на обслуживание приборов учета воды и тепла через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет провести обслуживание и опломбировку счетчиков силами ресурсоснабжающих организаций, работающих на территории Московской области. Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Сервис «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» размещен на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.