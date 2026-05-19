Ефимов: школу в Очаково-Матвеевском построили на 60%

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы строительная готовность школы, рассчитанной на 1100 учащихся, достигла 60%. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школу возводят на территории ЖК «Новое Очаково» по адресу: проезд Стройкомбината, з/у 1.

«Строительство школы на западе столицы активно продвигается. На площадке завершаются кровельные работы, идет отделка фасада, прокладка внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Здание переменной этажности (от 1 до 4 этажей) общей площадью около 22,6 тысячи квадратных метров рассчитано на 1100 мест. Внутри — ИТ-полигон, академический и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, универсальные учебные кабинеты, медиатека с зонами для групповых занятий. После завершения строительства инвестор передаст объект городу», — отметил

Владимир Ефимов, слова которого распространила пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он добавил, что после ввода в эксплуатацию девелопер передаст готовый объект городу.

Оформление фасадов построено на сдержанной геометрии с деликатными цветовыми вставками. Архитектурной выразительности добиваются благодаря комбинации фибробетонных и металлических кассет, дополненных бетонной плиткой, имитирующей клинкерный кирпич. Индивидуальный почерк зданию придают хаотично расположенные на главном фасаде окна и акцентированные объемы спортивных блоков. Выдержанная в серо-терракотовой палитре цветовая гамма перекликается с окружающей застройкой.

В департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что спортивная инфраструктура будущей школы предполагает наличие универсальных залов. В здании предусмотрят безбарьерную среду для учащихся с ограниченными возможностями.

«Во все рекреации, коридоры и на лестничные клетки будет проникать естественный свет через витражи и светопрозрачные перегородки учебных кабинетов. Ключевой архитектурной особенностью школы станут два многофункциональных многосветных пространства, что позволит проводить лекции, кинопоказы и общешкольные мероприятия», — уточнили в Департаменте градостроительной политики Москвы.

Соцобъект начали строить в ноябре 2024 года, процесс курирует Мосгосстройнадзор.

В надзорном ведомстве рассказали, что реализацию проекта от стартового этапа до финальной приемки сопровождают эксперты «Контроля Москвы».

«Инспекторы Мосгосстройнадзора провели уже пятую выездную проверку, в ходе которой оценили качество выполненного объема работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации, а также утвержденному архитектурно-градостроительному решению», — подчеркнули в Мосгосстройнадзоре.

Пришкольную территорию ждет комплексное озеленение и зонирование на несколько функциональных участков.

Спортивное ядро включит прямую и круговую беговые дорожки, площадку с тренажерами, прыжковую яму, универсальные зоны для подвижных игр, спортивно-развивающих занятий, а также для езды на велосипедах и самокатах. Во внутреннем дворе обустроят место для массовых мероприятий, оборудованное трибуной.

Ученикам будет доступна учебно-опытная площадка, а также уголки для спокойного отдыха, оснащенные перголами и отделенные от городской среды живой изгородью из деревьев и кустарников.

Высокая энергоэффективность постройки будет обеспечена навесной фасадной системой с вентиляционным зазором, слоем утеплителя из минеральной ваты и кладкой из газобетонных блоков, отлично сохраняющих тепло. Сократить теплопотери помогут входные тамбуры и дверные доводчики.

После окончания стройки и запуска школа снизит нагрузку на действующие учебные заведения района и даст жителям новостроек и прилегающих домов доступ к современной образовательной среде.

Проект реализует девелопер ПИК.

Возведение соцобъектов в столице соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

