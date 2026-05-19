Свыше 31 тыс жителей Подмосковья прошли реабилитацию

Более 31 тыс. жителей Московской области с начала 2026 года прошли медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье реабилитация доступна бесплатно по полису ОМС. Ее проводят в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно в поликлиниках.

«Реабилитация — заключительный и важный этап лечения после перенесенных заболеваний — инсульта, инфаркта, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, перенесенных операций и полученных травм. Программа составляется индивидуально для каждого пациента: занятия на тренажерах, массаж, физиотерапия, ЛФК. В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 31 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На реабилитацию направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.