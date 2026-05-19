Жарче, чем в Средиземноморье: +30 в Москве

19 мая в Москве ожидается настоящий зной, которого город не видел почти полвека. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что столбики термометров впервые в этом сезоне преодолели отметку в плюс 30 градусов.

В центре столицы на метеостанции «Балчуг» зафиксировали ровно плюс 30 до полудня, а в районе Строгино и того больше — плюс 30,4 градуса. По словам синоптика, это не предел: впереди еще несколько часов прогрева, и рекорд может быть обновлен.

Тишковец с иронией заметил, что пальмы в Москве после этого не вырастут, но по жаре столица уже обгоняет субтропические курорты Средиземноморья. Город оказался жарче традиционных мест летнего отдыха.

Синоптик призывает москвичей быть осторожными: в такую погоду стоит избегать долгого пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Жара продержится как минимум до вечера.

