Психолог объяснила, как справиться с панической атакой в метро

Духота в метро может вызывать паническую атаку: психолог — о том, что делать

Духота и теснота в метро могут спровоцировать паническую атаку даже у людей без тревожных расстройств. Психолог рассказала, как действовать в такой ситуации, сообщает MIR24.TV .

Жара и переполненные вагоны создают условия, при которых организм может дать резкую стрессовую реакцию. Учащенное сердцебиение из-за перегрева мозг воспринимает как угрозу, запускается выброс адреналина. Закрытое пространство и невозможность быстро выйти усиливают ощущение ловушки, а духота может вызвать реальную нехватку кислорода.

«Первое, что мы делаем в таких случаях: дышим. И концентрируемся на ощущениях в теле. Важно: выдох должен быть сильнее вдоха. В состоянии панической атаки важно суметь зайти внутрь себя. Постарайтесь „заземлиться“, почувствуйте, как пол подпирает ваши ноги, постарайтесь держаться крепче за поручень, если едете в вагоне. Постарайтесь уйти в состояние физических ощущений. Глубокое диафрагмальное дыхание поможет снизить частоту сердечных сокращений и тем самым вы „извне“ приведете себя в нормальное состояние. Вообще паническая атака — мерзкая штука, с которой надо обязательно работать. И тут дело не в жаре. Если это произошло: непременно обратитесь за помощью к психотерапевту», — отметила клинический психолог Полина Токарева.

Если приступ случился у другого человека, важно сохранять спокойствие. Нужно говорить ровно, помочь расстегнуть тесную одежду, предложить дышать вместе и посадить пострадавшего. При ухудшении состояния или потере сознания следует связаться с машинистом и вызвать медиков.

Разовый эпизод не всегда говорит о заболевании. Однако повторяющиеся приступы и страх их ожидания — повод обратиться к психотерапевту или психиатру и не заниматься самолечением.

