Мадьяр: Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с РФ

Глава венгерской партии «Тиса», одержавшей 12 апреля победу на парламентских выборах в стране, и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что сотрудничество республики с Россией возможно, но оно будет прагматичным, сообщает ТАСС .

Он также поблагодарил Кремль за «согласие уважать выбор венгерских избирателей». По его словам, республика готова с прагматичному сотрудничеству с Москвой, потому что «география есть география».

Кроме того, глава венгерской партии «Тиса» выразил надежду на то, что отношения Будапешта и Москвы «изменятся в правильном направлении».

Мадьяр, выступая на пресс-конференции в столице республики, также поблагодарил иностранных лидеров, которые поздравили его с успехом на выборах.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет направлять в Венгрию поздравительных телеграмм в связи с победой на парламентских выборах Петера Мадьяра. По его словам, Кремль «не отправляет поздравления государствам, которые относятся к нам недружественно».

