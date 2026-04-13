Песков: Кремль не станет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Life.ru Александром Юнашевым заявил, что Москва не будет направлять в Венгрию поздравительных телеграмм в связи с победой на парламентских выборах председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра.

«Мы не отправляем поздравления государствам, которые относятся к нам недружественно. Венгрия является такой страной, поскольку поддерживает антироссийские санкции», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва будет наблюдать, какой курс выберет новое правительство Венгрии: прагматичный или идеологически окрашенный. При этом он напомнил, что Россия поддерживала диалог с действующим премьер-министром Виктором Орбаном.

Выборы в венгерский парламент состоялись в условиях давления со стороны Киева и Евросоюза, которые пытались предотвратить сохранение власти действующего правительства. По данным после обработки 98,9% бюллетеней, оппозиционная партия «Тиса» получает 138 мандатов из 199.

Правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана также проходит в законодательное собрание. Орбан уже признал поражение своей политической силы и указал, что она продолжит работу на благо страны, находясь в оппозиции.

В феврале Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС против России и выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Это решение стало реакцией на прекращение транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба», которое Будапешт оценил как политический шантаж перед электоральным процессом.

Министр иностранных дел Петер Сийярто также утверждал, что ЕС пытался использовать энергетическое давление для изменения власти в Венгрии. Он заявлял, что европейские политики угрожали стране негативными последствиями за решение наложить вето на финансовую помощь Украине.

