Двоих рабочих завалило землей в Набережных Челнах
При проведении земляных работ на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах произошел обвал грунта, оказались завалены землей двое рабочих, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Одного рабочего удалось спасти очевидцам. Второго мужчину вытащили пожарные ПСЧ-54 вместе со спасателями Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС РФ.
Рабочих доставили в городскую больницу на карете скорой помощи.
Ранее ведро с цементом упало из ковша экскаватора и убило рабочего в Казани.
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