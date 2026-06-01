Ведро с цементом упало из ковша экскаватора и убило рабочего в Казани

Рабочий погиб в результате падения на него ведра с цементом на строительной площадке в Казани. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По данным следствия, 22 мая на стройплощадке в Советском районе рабочие перемещали ведра с цементом, укрепленные на стропах ковша экскаватора. Неожиданно одно из ведер сорвалось и упало на рабочего. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался через несколько дней.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

