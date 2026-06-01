Свекобра: психолог объяснила, почему не получается поладить с мамой мужа

Невестке может быть очень тяжело наладить отношения с свекровью, и большую роль в этой ситуации играет факт сепарации мужчины от матери, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

«Если мужчина готов сепарироваться от матери, то ему потребуется очень серьезная, психологическая поддержка, где он может прорабатывать все свои детские травмы и психологически отделяться от матери. Он должен осознать свою полноценность, что он не зависит от матери. это очень огромная, тяжелая работа И в большинстве своем мужчины, на нее не готовы», — сказала Жданова.

По ее словам, еще на этапе знакомства невесты со свекровью, нужно обратить внимание на красные флаги. Самым явным примером будут фразы обесценивающие отношения сына. Например: «Да у тебя таких еще много будет», «Я же у тебя одна» и т. д.

Психолог уточнила, что таким образом мать, понимая это или нет, но замещает роль женщины рядом с сыном, поэтому будет мешать ему развиваться.

Ранее Карина из Рязани, ставшая героиней вирусного свадебного ролика, в котором свекровь демонстративно не хотела «отпускать» сына, обнимала и целовала его, рассказала о причинах развода и конфликте с бывшей свекровью.

