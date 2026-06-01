Ортодонт рассказал, когда можно сохранить «восьмерки»

Врач-ортодонт Ильнар Саматов сообщил, что зубы мудрости не всегда нужно удалять. Решение принимают после осмотра и диагностики, пишет «Челны Live» .

Зубы мудрости можно сохранить, если они полностью прорезались, стоят правильно в зубном ряду, участвуют в жевании и не вызывают воспаления. Само наличие «восьмерок» не является показанием к удалению.

Ильнар Саматов отметил, что решение всегда принимают индивидуально после осмотра и обследования. Врач оценивает положение зуба, степень прорезывания, состояние корней и окружающих тканей. Для диагностики используют рентген или компьютерную томографию.

В некоторых случаях «восьмерки» могут влиять на положение остальных зубов, особенно после ортодонтического лечения. Если для них не хватает места, они создают давление на зубной ряд и провоцируют скученность.

«Мы учитываем не только текущее состояние зуба, но и возможные риски в будущем. Иногда даже бессимптомный зуб мудрости может стать источником проблем через несколько лет», — пояснил Саматов.

Поводом для обращения к стоматологу должны стать боль, отек десны, затрудненное открывание рта, неприятный запах, повышение температуры и дискомфорт при жевании. Эти симптомы могут указывать на воспаление или неправильное положение зуба.

