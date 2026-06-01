Российские школьники смогут бесплатно изучать ИИ по единой программе

Программу обучения искусственному интеллекту для учеников 1–11 классов разработали «Сколково» совместно с технологической платформой Авито и одним из ведущих университетов Китая. Курс «Урок ИИ» будет полностью бесплатным — им смогут воспользоваться абсолютно все школы в любом регионе РФ в рамках дополнительного образования, сообщили в пресс-службе Авито.

Пилотные занятия для младшеклассников уже прошли в мае 2026 года на базе Гимназии Сколково и инновационной школы «Сколка». По замыслу авторов, программа нацелена на формирование базовой грамотности в сфере ИИ с раннего возраста. Детям предстоит изучать, что такое модель, чем отличается ответ машины от человеческого, как грамотно формулировать запрос нейросетям и проверять полученный результат. В средней и старшей школе материал усложнится — добавятся прикладные задачи и проектная работа.

Методика для начальной школы уже готова, а к лету появятся материалы для 5–11 классов. Авито внес в программу практическую составляющую: методисты компании разрабатывали задания на основе реальных кейсов платформы. Школьникам на примере Авито покажут, как ИИ обеспечивает безопасность миллионов пользователей и ускоряет поиск товаров и услуг. Такой подход помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе.

Управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев считает, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от того, в каком регионе он живет и в какой школе учится.

«В рамках партнерства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение», — уточнил Рыбинцев.