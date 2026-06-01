Наркоторговец прятал мефедрон в ручках расчесок в Москве

В столице полицейские пресекли попытку незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по городу.

На Скаковой улице силовики задержали 20-летнего уроженца Санкт-Петербурга.

Предварительно, молодой человек через теневой сегмент Сети покупал крупные партии наркотиков. Он расфасовывал их на мелкие части, которые вкладывал в ручки расчесок для волос, после чего передавал так наркотики через курьерские службы.

В ходе обыска съемной квартиры злоумышленника, специалисты нашли емкости и пакеты с различными веществами, 140 таблеток, 11 расчесок, внутри которых были пакеты с веществами, электронные весы и иные доказательства противоправной деятельности.

Исследование показало, что часть изъятого содержит в составе мефедрон общей массой свыше 200 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или из аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Задержанного арестовали.

