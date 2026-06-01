Жена запретила: водитель объяснил судье, почему оставил место ДТП

В Петербурге судили мужчину, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Свой поступок он объяснил просто — вернуться ему не разрешила жена, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

23 марта водитель LIFAN врезался в припаркованные автомобили Geely и Renault. После этого мужчина спешно скрылся.

В суде виновник ДТП объяснил, что врезался в машины из-за заклинившего колеса. Место происшествия он покинул, потому что разбил нос, а дома у него поднялась температура, поэтому жена запретила возвращаться.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения (ПДД) места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), участником которого он являлся). Его лишили прав на 1 год и 1 месяц.

