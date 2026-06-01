22 года «строгача»: мужчина получил приговор за убийство плачущего ребенка

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который совершил несколько жестоких преступлений в отношении жены и малолетних детей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Суд установил, что Муроджон Х. в ноябре 2024 года в квартире в Малаховке много раз ударил рукой по голове 5-месячную дочь, так как малышка долго плакала и этим раздражала его. Девочка умерла. Кроме того, подсудимый регулярно истязал и бил беременную гражданскую супругу и ее дочь.

Гособвинитель прокуратуры региона просила суд назначить мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

С учетом позиции гособвинителя областной суд признал злоумышленника виновным по пунктам. «в», «д», части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), пунктам «а», «в», «г», части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В итоге Муроджону Х. назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 60 тыс. рублей.

Ранее Верховный суд Башкортостана приговорил к 17 годам колонии общего режима местную жительницу, убившую 8-месячную дочь из-за того, что она мешала спать.

