Москвичи волнуются за судьбу большой рыбы в маленьком аквариуме бизнес-центра

Неравнодушные москвичи начали волноваться о судьбе большой рыбы в маленьком аквариуме одного из бизнес-центров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Аквариум находится в одном из входов в бизнес-центр в арке по адресу: улица Марксистская, дом № 5. Предположительно, водные апартаменты размером около 1 кв. м на 3 этаже рыбе выделили собственники помещений, либо их арендаторы.

Посетители бизнес-центра утверждают, что рыба ютится в тесном аквариуме уже несколько лет, но в последнее время она стала хуже выглядеть и агрессивно себя вести.

«Там абсолютно нет для нее места, она не может даже развернуться. Рыба там находится уже несколько лет. В последние дни она стала хуже выглядеть, кажется что она заболела и стала более агрессивной», — рассказали посетители.

