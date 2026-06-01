Компания Влада А4 по производству снеков и напитков задолжала ФНС 26 млн руб

Счета компании блогера Влада Бумаги (A4), производящей снеки и напитки, заблокировали из-за миллионных долгов. Она находится в процессе банкротства, сообщает Baza .

Блогеру принадлежит компания «Бумажная бумага», которая владеет брендом Lava Lava. Под ним выпускаются чипсы, снеки и напитки. Но в скором времени эта продукция исчезнет из российских магазинов.

Фирма столкнулась с серьезными финансовыми трудностями в 2024 году. Тогда ее чистый убыток составил 110 млн рублей. Также компания перестала платить налоги, а один из подрядчиков подал иск почти на 30 млн рублей.

В 2025 году дела улучшились — фирма даже вышла в плюс на 90 млн рублей. Несмотря на такую чистую прибыль, «Бумажная бумага» подала на банкротство и предупредила об этом кредиторов.

При этом фирма так и не выплатила долги по налогам перед ФНС. Сейчас они составляют 26,6 млн рублей. Счета компании заблокированы.

