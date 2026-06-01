«Авито» встроил целевой автокредит от разных банков при покупке авто у частников

Пользователи «Авито» получили возможность оформлять целевой кредит на автомобиль с пробегом у частного продавца, не покидая платформу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы.

«Теперь пользователь „Авито“ может получить целевой кредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца», — говорится в сообщении.

Как пояснили представители сервиса, кредит выдается под конкретное авто из объявления от собственника и не закреплен за каким-то одним банком: покупатель сам сравнивает условия нескольких банков-партнеров и выбирает наиболее выгодное. Перед сделкой проверяют всех участников и сам автомобиль, а после ее завершения продавец мгновенно получает деньги на свою банковскую карту.

Первым партнером «Авито» по запуску целевых кредитов стал МТС Банк, в ближайшее время пользователям также станут доступны условия от банка «Уралсиб». До конца этого года к сервису планируется подключить еще 4 банка. Целевой автокредит доступен в мобильном приложении жителям 8 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков рассказал, что в 2025 году на рынке машин с пробегом доля сделок между частными лицами (C2C) составила 65% — это 4,6 млн автомобилей. По его словам, этот сегмент остается устойчивым и не перетекает в дилерский, что подтверждает: для большинства россиян именно он остается основным способом покупки автомобиля с пробегом.

Вотяков подчеркнул, что вопрос финансирования актуален для многих покупателей, так как с ростом доходов и изменением потребностей люди все чаще хотят сменить машину на более подходящую.

«Например, человеку нужен следующий, более удобный автомобиль, который ему подходит. И для 70% такой аудитории поиск дополнительного финансирования — это важная задача. Как раз ее и решает наш новый продукт — автокредитование», — отметил Вотяков.

Развитие и перспективы

Директор по финансовым сервисам «Авито» Татьяна Жаркова пояснила, что целевой автокредит отвечает ключевым принципам финтех-стратегии компании: он встроен в процесс сделки, работает на мультибанковской модели, дает клиенту возможность выбора и гарантирует безопасность операции.

Она отметила, что развитие встроенных финансов на «Авито» началось с товарного направления: сначала компания сосредоточилась на безопасных сделках, а затем запустила такие продукты, как рассрочка между частными пользователями. По ее словам, это позволило увеличить средний чек покупок в шесть раз за счет роста платежеспособного спроса.

«Целевой автокредит — это консистентное развитие концепции встроенных финансов. Начиная с товаров и более мелких сумм, отработав элементы безопасной сделки и встроенного финансирования, мы перешли к более сложному сценарию — покупке автомобиля у частного продавца», — подчеркнула Жаркова.

Кирилл Вотяков добавил, что, по прогнозам компании, к 2031 году с помощью такого продукта на рынке C2C-сделок будет приобретаться около 1 млн автомобилей с пробегом в год. Это примерно четверть всего рынка C2C. «И это, безусловно, станет новым стандартом рынка», — заключил он.