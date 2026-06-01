РКН: доступ к сайту PyPI в РФ не ограничивали
Роскомнадзор не блокировал доступ к сайту PyPI (Python Package Index) с пакетами и библиотеками для языка Python, сообщает «Осторожно, новости».
В ведомстве добавили, что не наблюдают проблем с доступом к ресурсу.
В понедельник российские пользователи пожаловались, что у них не грузится сайт PyPI. Они не могли скачивать пакеты и устанавливать библиотеки.
При этом сайт открывался с включенным VPN.
