РКН: доступ к сайту PyPI в РФ не ограничивали

Роскомнадзор не блокировал доступ к сайту PyPI (Python Package Index) с пакетами и библиотеками для языка Python, сообщает «Осторожно, новости» .

В ведомстве добавили, что не наблюдают проблем с доступом к ресурсу.

В понедельник российские пользователи пожаловались, что у них не грузится сайт PyPI. Они не могли скачивать пакеты и устанавливать библиотеки.

При этом сайт открывался с включенным VPN.

