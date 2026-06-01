Раскрыты новые детали кражи электромопеда у жены Сергея Жукова

Ранее стало известно, что 20-летний студент похитил у Регины Бурд, жены лидера российской поп-группы «Руки Вверх!», электромопед стоимостью более 450 тыс. рублей.

При этом студент заявил, что в конце октября прошлого года увидел объявление о бесхозном мопеде Sur-Ron Light Bee X в чате любителей электротранспорта. Электромопед несколько месяцев стоял на проспекте Мира.

Молодой человек утверждает, что решил привести бесхозный байк в порядок и разыскать владельца. Для этого он обратился с заявлением в полицию, однако правоохранители отказались искать мопед.

В итоге Максим починил электромопед и оставил себе, однако позднее выяснилось, что транспорт принадлежит сыну Сергея Жукова.

Полицейские задержали студента. На заседании по делу о краже в крупном размере Максим настаивал, что не совершал кражу и отметил, что готов полностью выплатить семье Жукова стоимость транспорта.

