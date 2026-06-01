Караоке-тусовки в TikTok стали популярны среди русскоговорящих пенсионерок

Пенсионерки создали новый тренд в TikTok: они устраивают караоке-вечеринки прямо в соцсети, где поют популярные российские песни, сообщает SHOT .

В таких тусовках участвуют русскоговорящие женщины со всего мира. Происходит все следующим образом: для вечеринки создают специальную комнату, куда заходят участницы, после чего назначается одна ведущая.

Затем дамы приступают к самому веселому. Они начинают исполнять композиции разных жанров: от песен группы «Блестящие» до трека «За тебя калым отдам» или же сурового шансона про лагеря.

Также пенсионерки танцуют на видео. Некоторые берут специальный реквизит, например, микрофон. Среди любительниц такого караоке встречаются пенсионерки из России, Украины, Германии и ряда других стран.

