Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз черешни и абрикосов из Армении

Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в страну вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Это ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории РФ и ЕАЭС.

В Россельхознадзоре добавили, что также вводится временный запрет на транзит армянских плодов косточковых культур в страны-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Ранее Россия временно ограничила ввоз томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении из-за многочисленных нарушений.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.