Татарский певец Данир Сабиров рассказал, что стало с его знаменитой обезьянкой

Артист в январе 2025 года говорил, что необычный питомец появился в качестве подарка на день рождения старшей дочери. Подписчики тогда часто задавали Сабирову вопросы, зачем его семье обезьянка. Певец отвечал: «Чтобы не было скучно».

С тех пор артист опубликовал несколько юмористических роликов с участием обезьянки. Из-за имени питомца Сабиров даже поссорился с артистом Маратом Яруллиным, но конфликт быстро удалось решить

Недавно певец признался: обезьянка изначально не была питомцем семьи. Ее взяли в аренду.

«Когда мы купили щенка нашей младшей дочери, теща сердито сказала: „Нам только обезьянки не хватает!“. Мы нашли обезьяну в аренду, сказали ей, что взяли питомца домой, и выставили фото и видео в социальных сетях», — признался Сабиров.

Новость про появление обезьянки быстро завирусилась в Сети, чего семья никак не ожидала. Певец объяснил, что это была такая шутка.

Помимо обезьянки в семье также живут той-пудель и немецкая овчарка.

