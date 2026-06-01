Организатор подпольных боев разнес топором камеры видеонаблюдения в Кирове

Организатор подпольных боев разнес топором камеры видеонаблюдения в одном из жилых комплексов в Кирове. Перед этим 31-летний спортсмен разбил машину и напугал девушек, сообщает SHOT .

Президент Федерации панкратиона Кировской области и по совместительству организатор подпольных турниров Роберт Г. выпивал с друзьями, после чего в нем проснулось желание «выйти на ринг».

Спортсмен схватил топор с гравировкой бойцовского клуба и вышел из дома и разбил камеры видеонаблюдения в подъезде. Также под раздачу попали дворники, припаркованная машина и спокойствие жильцов многоэтажки.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались задержать дебошира, однако в сторону правоохранителей полетели бутылка и нож. В результате инцидента пострадавших нет.

Теперь Роберту грозит административное наказание. При этом спортсмен утверждает, что «уже все порешал».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.