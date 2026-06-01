СМИ: Сергею Жукову ограничили выезд за границу из-за долга перед ФНС

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не может выехать за границу из-за проблем с налоговой. У него нашли задолженность в размере свыше 500 тысяч рублей, сообщает Super.ru .

На сумму долга каждый день начисляются пени. В итоге сейчас музыканту нужно выплатить 524 тысячи рублей. С таким долгом ему ограничили выезд за границу.

Жуков занимается не только музыкальным творчеством, но и предпринимательством. У него есть несколько проектов в сфере музыки, развлечений, торговли и лицензирования брендов.

На него зарегистрированы такие товарные знаки, как «Руки Вверх!», «Евгенич», «Мамины пончики», «Жуковское варенье», «Жуковский мед» и т. д.

Считается, что компания «Nuw Store», которая продает брендовую одежду, приносит музыканту одни из самых больших доходов. В 2024 году фирма заработала 24 миллиона рублей чистой прибыли.

