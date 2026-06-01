Она напомнила, что филиалы госфонда начали полномасштабную работу в каждом регионе страны 1 июня 2023 года по указу президента России. С тех пор сотрудники выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов СВО и членов их семей.

«Главная сила фонда — люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники — все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими», — отметила Цивилева в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что благодаря неравнодушию специалистов и их искреннему желанию помочь бойцы СВО со всей страны находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни.

Цивилева добавила, что впереди предстоит выполнить еще много задач. Госфонд будет совершенствовать работу по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям.

