Цивилева: главная сила госфонда «Защитники Отечества» — это люди
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поблагодарила сотрудников госфонда «Защитники Отечества» за профессионализм и самоотверженность.
Она напомнила, что филиалы госфонда начали полномасштабную работу в каждом регионе страны 1 июня 2023 года по указу президента России. С тех пор сотрудники выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов СВО и членов их семей.
«Главная сила фонда — люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники — все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими», — отметила Цивилева в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что благодаря неравнодушию специалистов и их искреннему желанию помочь бойцы СВО со всей страны находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни.
Цивилева добавила, что впереди предстоит выполнить еще много задач. Госфонд будет совершенствовать работу по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.