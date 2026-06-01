Кандидат в мастера спорта по тхэквондо избил школьника из-за шутки в Уссурийске

Профессиональный спортсмен избил школьника из Уссурийска, который жестоко пошутил над его девушкой. Затем он запугал его мать, сообщает Amur Mash .

Двое 15-летних подростков решили разыграть одноклассницу: они насыпали в ее рюкзак камни, а затем привязали его к столбу. Девушка рассказала о произошедшем своему 19-летнему возлюбленному — кандидату в мастера спорта по тхэквондо из Махачкалы.

Парень нашел одного из обидчиков и набросился на него — он жестоко избил подростка. У пострадавшего многочисленные ушибы, гематомы. Также у него поврежден глаз, в котором была линза.

Затем профессиональный спортсмен потребовал, чтобы школьник купил сверстнице новый портфель вместо якобы испорченного или отдал деньги. Атлет писал ему в сети, а затем даже пришел домой к мальчику и пригрозил его матери. Женщина написала заявление в полицию. Проводится судмедэкспертиза.

