У жены Сергея Жукова украли электромопед почти за 500 тысяч рублей

Фигурантом дела о краже стал 20-летний парень. По данным следствия, он похитил у Регины Бурд электромопед стоимостью 451 тыс. рублей.

Парня будут судить за кражу в особо крупном размере. Его могут отправить в колонию на срок до шести лет.

Между тем сама Бурд не прокомментировала эти новости. Ее супруг отметил, что делу уже больше года. По словам певца, о суде он ничего не знает.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.