У жены Сергея Жукова украли электромопед почти за 500 тысяч рублей
Фото - © РИА Новости
Регина Бурд, жена лидера российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, лишилась электромопеда стоимостью почти 500 тыс. рублей. Транспорт похитил студент, сообщает Mash.
Фигурантом дела о краже стал 20-летний парень. По данным следствия, он похитил у Регины Бурд электромопед стоимостью 451 тыс. рублей.
Парня будут судить за кражу в особо крупном размере. Его могут отправить в колонию на срок до шести лет.
Между тем сама Бурд не прокомментировала эти новости. Ее супруг отметил, что делу уже больше года. По словам певца, о суде он ничего не знает.
