Умер экс-директор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин

На 82-м году жизни скончался один из создателей основ российской отрасли информационной безопасности, бывший генеральный директор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин, сообщает пресс-служба НИИ информатизации автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС).

«27 мая ушел из жизни Владимир Георгиевич Матюхин <…> Коллектив АО „НИИАС“ выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Владимир Матюхин родился 4 февраля 1945 года в Москве. После окончания Московского энергетического института и механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Георгиевич многие годы занимался вопросами защиты информации, развития систем правительственной связи и криптографии в органах госбезопасности СССР и России.

Долгие годы Матюхин занимал ключевые должности в органах госбезопасности и системе государственного управления. Стоял у истоков становления Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ), которое в 1999–2003 годах возглавлял в должности гениректора.

Также Матюхин занимал посты первого замминистра обороны РФ (2003-2004) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004-2010).

Под руководством Владимира Георгиевича и при его непосредственном участии создавались передовые отечественные технологии в области информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптических систем связи и квантово-криптографических решений.

Матюхин получил множество государственных наград за свои выдающиеся достижения. Среди них — орден Александра Невского, Государственная премия РФ, премия правительства РФ в области науки и техники, премия Андрея Первозванного «За веру и верность», а также благодарности от президента и правительства РФ.

