Ветеринар из Приморья загадочно пропала на Пхукете

43-летняя Дарья Ш. прилетела в Таиланд в начале апреля. Она впервые за долгое время взяла двухмесячный отпуск. Но едва начался отдых, как череда неприятностей стала преследовать ее с пугающей регулярностью: сначала Дарья оказалась в больнице после ожога от медузы, затем ее держали в полицейском участке, а после этого на россиянку напала дикая обезьяна.

На видеозвонках Дарья выглядела иначе, что вызвало у ее подруг подозрения, что женщина «подсела» на наркотики. Незадолго до исчезновения она познакомилась с молодым человеком, о котором никому особо не рассказывала. Последний раз она выходила на связь 25 мая. В разговоре с подругой Дарья, шепотом сообщила: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». С тех пор она не появлялась в соцсетях.

Родные и друзья подозревают, что женщина могла стать жертвой молодого человека, которому нужны ее деньги, так как у Дарьи в России есть две квартиры в Артеме и Анапе, автомобиль Lexus и накопления на счетах. Родственники уже обратились в консульство.

