Ветеринар из Приморья загадочно пропала на Пхукете

Происшествия

Ветеринар из Приморского края загадочно пропала на Пхукете. Родные россиянки уверены, что она стала жертвой афериста, которому нужны ее деньги, сообщает Baza.

43-летняя Дарья Ш. прилетела в Таиланд в начале апреля. Она впервые за долгое время взяла двухмесячный отпуск. Но едва начался отдых, как череда неприятностей стала преследовать ее с пугающей регулярностью: сначала Дарья оказалась в больнице после ожога от медузы, затем ее держали в полицейском участке, а после этого на россиянку напала дикая обезьяна.

На видеозвонках Дарья выглядела иначе, что вызвало у ее подруг подозрения, что женщина «подсела» на наркотики. Незадолго до исчезновения она познакомилась с молодым человеком, о котором никому особо не рассказывала. Последний раз она выходила на связь 25 мая. В разговоре с подругой Дарья, шепотом сообщила: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». С тех пор она не появлялась в соцсетях.

Родные и друзья подозревают, что женщина могла стать жертвой молодого человека, которому нужны ее деньги, так как у Дарьи в России есть две квартиры в Артеме и Анапе, автомобиль Lexus и накопления на счетах. Родственники уже обратились в консульство.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.