Экономист Балынин спрогнозировал доллар по 63–72 рубля

Кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что в 2026 году доллар будет стоить 63–72 рубля с краткими просадками ниже 60. Он посоветовал хранить средства на рублевых вкладах, сообщает «ФедералПресс» .

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает, что курс доллара стремится к фундаментальному уровню около 65 рублей и в ближайшее время может уверенно опуститься ниже 70.

«Курс доллара стремится к своим фундаментальным значениям, которые сейчас составляют порядка 65 рублей. Да, я считаю, что мы увидим в самое ближайшее время продолжение движения к этим замечаниям, а, соответственно уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей. 60-65 рублей считаю пределом укрепления рубля, временные просадки доллара ниже 60 рублей за единицу в течение 2026 года также возможны, но не думаю, что они будут долгими, основные колебания в оставшейся части 2026 года, на мой взгляд, будут преимущественно в интервале 63-72 рубля за доллар», — пояснил Балынин.

Экономист подчеркнул, что валютные колебания для рынка нормальны. По его оценке, рубль поддержат доверие граждан, развитие внутреннего туризма, расчеты в нацвалютах с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС и благоприятные цены на нефть.

«Покупку валют я считаю в данный момент категорически нерациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям и за счет колебаний курсов валют, и за счет комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций», — отметил эксперт.

Балынин пояснил, что рублевые вклады при ставках выше инфляции позволяют сохранить средства в пределах страховой суммы АСВ. По данным агентства, средний вклад в 2025 году составил 611 тыс. рублей против 579 тыс. годом ранее.

«Если, например, сегодня разместить эту сумму (611 000 рублей) под 13,5 % годовых на 3 месяца, то через три месяца, к концу лета, за счёт начисленных процентов они превратятся примерно в 632 тысячи рублей (в т.ч. около 21 тысячи рублей в виде процентов)», — подытожил он.

