Юрист Русяев заявил, что гардероб отвечает за утрату одежды

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев сообщил, что при сдаче одежды в гардероб автоматически заключается договор хранения, и заведение несет ответственность за ее сохранность, сообщает RT .

По словам эксперта, договор хранения возникает в момент передачи вещи гардеробщику и не требует подписания документов.

«По умолчанию такое хранение предполагается безвозмездным в силу п. 1 ст. 924 Гражданского кодекса, хотя стороны вправе договориться и о плате, а сам договор возникает в тот момент, когда гардеробщик принимает вещь», — пояснил эксперт.

Номерок или жетон подтверждает факт передачи вещи. Даже при его утрате заведение обязано установить владельца и вернуть одежду.

«С момента приема одежды на гардероб ложится обязанность принять все меры для ее сохранности по ст. 891 и вернуть вещь в том состоянии, в каком она поступила, как требует ст. 900. Объявление, что администрация ни за что не отвечает, юридической силы не имеет и противоречит закону», — отметил специалист.

При безвозмездном хранении за утрату выплачивается стоимость вещи, за повреждение — сумма снижения цены. Если хранение включено в платную услугу, заведение возмещает полные убытки. В случае полной порчи посетитель вправе отказаться от вещи и потребовать компенсацию.

Юрист уточнил, что ответственность распространяется только на переданную одежду.

«За деньги, телефон или украшения, забытые в карманах и не предъявленные при сдаче, заведение не отвечает», — предупредил он.

При пропаже Русяев посоветовал зафиксировать факт у администрации, сохранить номерок, собрать доказательства и при отказе обратиться в суд.

