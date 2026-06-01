Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев заявил, что темпы старения зависят прежде всего от образа жизни, а не от возраста в паспорте, сообщает RuNews24.ru .

Роман Крастелев отметил, что люди одного возраста могут чувствовать себя по-разному. Одни остаются бодрыми, строят планы, участвуют в проектах и занимаются спортом. Другие жалуются на усталость и теряют интерес к жизни.

«Ко мне на приемы часто приходят люди серебряного возраста. Смотрю на них и удивляюсь. Одни бодрые, полные планов… Разница не в годах», — рассказал он.

В пример Крастелев привел 90-летнюю Светлану Дмитриевну Шилову, которая руководит общественной приемной ЛДПР в Москве и продолжает активно работать.

По его словам, исследования Российского геронтологического центра, где собраны биоматериалы более 5 тыс. долгожителей из 10 регионов, показывают: ключевую роль играет образ жизни. Социальные связи снижают риски преждевременной смерти, тогда как одиночество их повышает.

«Это не громкие слова, это факт… И да, общение в интернете тоже считается», — подчеркнул Крастелев.

Он добавил, что хобби снижает риск смерти на 29%, а при длительном увлечении — до 55%. Регулярное посещение музеев и концертов также замедляет биологическое старение. Эксперт посоветовал больше двигаться, учиться новому и поддерживать общение, чтобы сохранить здоровье и ясность ума.

