Анна Митянина заявила о росте споров из-за алиментов

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о работе с семьями, конфликтами вокруг алиментов и влиянии Интернета на родителей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Служба детского омбудсмена стала открытой: прием на Суворовском, 62 проходит трижды в неделю без записи и ограничений по регистрации. Также встречи организуют в районах совместно с прокуратурой, опекой и соцслужбами, чтобы решать вопросы на месте.

Отдельное направление — совместные приемы с судебными приставами. Чаще всего обращения касаются неисполнения решений суда о месте жительства ребенка, порядке общения и выплате алиментов. По словам Митяниной, договориться удается примерно в 30% случаев.

«Интересы маленького человека отходят на второй план», — подчеркнула она, отметив, что родители нередко используют ребенка в конфликтах и мстят друг другу отказом в общении.

Омбудсмен заявила, что многие взрослые ориентируются на советы из интернет-чатов вместо официальных источников. «С ребенком нужно говорить. И делать это должны родители», — сказала Митянина, добавив, что модель поведения в семье формируется с раннего возраста.

Она напомнила о заявительном характере соцуслуг: если семья не обращается за помощью, принудить ее невозможно. В числе инициатив Митянина назвала создание загородного центра реабилитации для подростков с наркотической зависимостью и девиантным поведением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.