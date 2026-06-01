Москвичек заманивают на работу и заставляют раздеваться перед камерой

Несколько жительниц Москвы стали жертвой обмана при попытке устроиться на «работу мечты». Они откликались на вакансию, а на собеседовании их заставляли раздеваться перед камерой.

Москвичка в соцсетях рассказала о странной схеме набора сотрудников в офис на Лубянском проезде. Нескольким соискательницам предложили пройти собеседование на разные вакансии: SMM-специалист, контентмейкер, HR или модель. Кандидаткам обещали высокую зарплату и хорошие условия труда.

На собеседовании девушкам неожиданно рассказывали о совершенно другой работе. Их приглашали участвовать в онлайн-трансляциях. Одну из кандидаток просили фотографироваться с паспортом и пройти «стажировку», хотя трудовой договор не был заключен.

Москвичка спустя несколько дней «стажировки» поняла, что ее пытаются затянуть в вебкам-индустрию. Девушка попыталась разорвать все связи с фирмой, но просто так ее не хотели оттуда выпускать. Ей удалось уйти без давления только после вмешательства знакомых.

По словам москвички, жертвой такой же схемы стали еще как минимум семь соискательниц. Один из таких инцидентов закончился вызовом полиции в офис.

