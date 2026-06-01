В России перестал работать сайт PyPI с пакетами и библиотеками для языка Python

Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту PyPI — центральному репозиторию пакетов и библиотек для языка Python, следует из данных на detector404.ru . Программисты считают, что его могли спутать с порнографическим ресурсом.

Жалобы на сбой в работе PyPI поступают в понедельник из Мордовии, Подмосковья, Адыгеи, Санкт-Петербурга и Псковской области. По словам пользователей, у них не загружается сайт, не скачиваются пакеты, не устанавливаются библиотеки.

Программисты на сайте «Хабр» пишут, что проблемы с доступом к PyPI наблюдаются как у конечных пользователей, так и на хостингах. При этом сайт работает с включенным VPN.

Айтишники предположили, что сайт из-за названия (pypi.org) могли перепутать с порнографическим ресурсом и заблокировать.

От языка Python зависит практически вся современная IT-разработка.

