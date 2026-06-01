Нейробиолог опроверг связь депрессии с серотонином

Врач заявил, что у большинства пациентов с депрессией уровень серотонина в норме

Врач-нейробиолог Владимир Алипов сообщил, что депрессия не связана напрямую с дефицитом серотонина и у большинства пациентов его уровень остается нормальным, сообщает Газета.ru .

Долгое время депрессию объясняли «моноаминовой теорией», согласно которой заболевание развивается из-за дисбаланса дофамина, норадреналина и серотонина. Именно эта гипотеза легла в основу создания современных антидепрессантов.

«Это моноаминовая теория депрессии, которая считается одной из наиболее поддерживаемых среди врачей (и среди обычных людей) относительно причин развития эндогенной депрессии. Согласно ей, депрессия развивается из-за нарушений баланса биогенных аминов — дофамина, норадреналина и серотонина. Сначала ученые действительно думали, что депрессия связана с серотонином. Они считали, что в мозге происходят изменения, из-за которых уровень этого гормона снижается. Это представление породило разработку современных антидепрессантов», — объяснил Алипов.

По его словам, крупные метаанализы, включая исследование Университетского колледжа Лондона 2022 года, не выявили убедительных доказательств связи депрессии с пониженным уровнем серотонина. У большинства пациентов показатели гормона и его метаболитов не отличаются от нормы.

Алипов отметил, что дополнительный прием триптофана не имеет смысла, несмотря на рекламные утверждения. В ряде случаев у пациентов с депрессией фиксируется даже повышенный уровень серотонина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.